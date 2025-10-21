Un nuovo prodotto già pluripremiato, per rispondere a quella fascia alta di clientela sempre più interessata a un’esperienza di viaggio esclusiva, discreta e frictionless.

È questa La Première, la classe più alta di Air France, che Fabien Pelous, senior vice president customer experience del vettore, ha raccontato nei dettagli a TTG Luxury. Non solo un’esperienza di volo, ma un prodotto che cura e coccola il cliente fin dal suo percorso aeroportuale.

“I nostri clienti La Première cercano un’esperienza di viaggio esclusiva e discreta. Per rispondere a queste aspettative offriamo ora un servizio aeroportuale completamente privatizzato e riservato al Charles de Gaulle” dice Pelous.

Cosa chiede il cliente della first class? E cosa avete dovuto cambiare voi per rispondere a questa evoluzione?

I nostri clienti La Première chiedono di poter vivere un’esperienza di viaggio di alto livello e discreta. Per rispondere a queste aspettative, offriamo ora un servizio completamente privatizzato e riservato presso Parigi-Charles de Gaulle. Garantiamo un percorso totalmente anonimo per i nostri ospiti La Première, lontano dall’ambiente aeroportuale. I passeggeri vengono accolti in un’area dedicata del Terminal 2E, dove il nostro personale si occupa di tutte le formalità di partenza per loro.

E dopo?

Successivamente, vengono accompagnati in una lounge riservata, che offre un’ampia gamma di servizi tra cui un menù da ristorante gourmet firmato da Alain Ducasse e dal suo team, oltre a una spa Sisley. Per una privacy ancora maggiore, ora offriamo la possibilità di prenotare suite private esclusive (disponibili a un costo aggiuntivo), complete di un ampio soggiorno, bagno, camera da letto e patio. Il viaggio prosegue a bordo, dove ogni viaggiatore può godere del proprio spazio privato.

Come siete arrivati alle nuove suite e quali sono le aspettative?

Le nostre nuove suite La Première sono il risultato di un progetto che ha richiesto tre anni di lavoro, permettendoci di ideare un concetto unico per offrire un livello di comfort eccezionale. A bordo sono presenti quattro suite, ciascuna che si estende su cinque finestrini. Questo concetto completamente modulare comprende una poltrona e una chaise longue che si trasforma in un vero letto. La poltrona si adatta a ogni fase del volo (decollo, atterraggio, pasti e relax) mentre la chaise longue, situata di fronte alla poltrona, permette agli ospiti di riposare nella posizione che preferiscono e si trasforma in un vero letto.

Il ceo di Air France-Klm Ben Smith ha detto che “questa nuova esperienza rappresenta veramente la massima espressione del viaggio”. Perché?

I dettagli che abbiamo appena descritto sono quelli che definiscono il nostro prodotto. La Première, la massima espressione del viaggio. Un tocco di raffinatezza senza eguali che rappresenta l’arte francese del viaggiare. R. V.

