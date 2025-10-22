Si chiama ‘America the Beautiful’ ed è attiva in nove mercati internazionali la nuova campagna globale di marketing turistico presentata da Brand Usa durante la Brand Usa Travel Week U.K. & Europe 2025, in corso a Londra. L’obiettivo è ispirare i viaggiatori di tutto il mondo in vista dei grandi eventi del 2026, tra cui la Fifa World Cup, il 250esimo anniversario degli Stati Uniti e il centenario della Route 66. “Con America the Beautiful - sostiene Fred Dixon, presidente e ceo di Brand Usa - vogliamo invitare il mondo a riscoprire gli Stati Uniti in vista di un decennio di grandi eventi e opportunità”.

La campagna è supportata dal nuovo portale AmericaTheBeautiful.com, basato su intelligenza artificiale e disponibile in otto lingue.

Il lancio arriva in un momento di crescita per il turismo inbound: per gli Usa da gennaio a luglio 2025 le esportazioni legate ai viaggi hanno raggiunto i 147 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Il settore dovrebbe generare 551 miliardi di dollari di impatto economico e 39,6 miliardi di entrate fiscali federali entro la fine dell’anno.

Nel 2026 il format della Travel Week approderà ad Amsterdam e poi in India e Sud America.