Non solo marketplace di esperienze per over 55, ma anche tour operator. A quattro anni dal lancio di Cocooners, la piattaforma della longevity economy in Italia cambia pelle, rispondendo alle esigenze della community di 60mila utenti registrati. “La condivisione di eventi - spiegano Maurizio De Palma e Valentina Rubbi, ceo e consulente strategico di Cocooners - ha lasciato emergere altri bisogni, fra cui la trasformazione dei corsi di inglese over 55 a Malta in viaggi di gruppo, grazie alla collaborazione di VisitMalta e di alcune Dmc locali. Questo è il modello su cui stiamo lavorando: creare percorsi di approfondimento in Italia e all’estero, a partire da esperienze di gruppo che possano essere vissute come viaggi tematici”.

Con un target di iscritti al 75-80% formato da donne, hanno avviato percorsi per donne single, oltre che per coppie silver classiche. “In quanto pubblico d’eta matura - aggiungono - i cocooners cercano viaggi con un livello di comfort più alto, ritmi rilassati, mostrando una predisposizione maggiore per la scoperta ed esperienze insolite”. Concludono: “Fra i trend sui cui siamo al lavoro, i soggiorni nelle cliniche della longevità, in Svizzera e Corea”.