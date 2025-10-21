È un bilancio positivo quello con cui la montagna chiude la stagione 2024-2025, che registra un giro d’affari di 12 miliardi di euro tra ricavi diretti, indiretti e indotto, di cui 8 miliardi realizzati durante la stagione invernale. A snocciolare le cifre è Valeria Ghezzi, presidente Anef Confindustria, che al Sole 24 Ore segnala anche come si sia registrato un aumento delle presenze straniere e una lieve flessione di quelle italiane, in linea con i dati nazionali.

L’estate ha visto, poi, un exploit delle attività outdoor che, spiega Ghezzi, “ha confermato la montagna come destinazione in crescita, trainata da trekking, ciclismo e altre attività nella natura”.

Il bando

Sono intanto pronte le graduatorie per il bando ‘Impianti di risalita’: “Sono arrivate richieste per 700 milioni e le aziende ammesse sono 200 su 220 domande inviate. I fondi disponibili non arrivano a700 milioni e il ministro farà un’analisi per non lasciare indietro nessuno. Mi auguro si riescano a incrementare i fondi”. Il bando prevede lo stanziamento a fondo perduto di 230 milioni per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale.