Club del Sole assume: 3 giornate di recruiting a novembre

Parte il recruiting già in vista della stagione 2026 per Club del Sole, che sul finire di quest’anno ha programmato una serie di eventi per trovare 850 nuove figure professionali da inserire nell’organico delle proprie strutture.

La selezione è aperta sia a professionisti del settore turistico-alberghiero sia a giovani diplomati e neolaureati, in particolare provenienti dagli istituti alberghieri, che desiderano intraprendere un percorso di crescita concreta e formativa. Il Gruppo offre contratti stagionali, con possibili opportunità anche durante i mesi invernali, programmi di formazione e sviluppo professionale, prospettive di stabilizzazione e formule contrattuali che includono l’alloggio per la stagione.

Gli appuntamenti

Gli eventi si svolgeranno nel mese di novembre: il 4 a Firenze con il TFP Summit Firenze presso il Grand Hotel Baglioni; il 12 a Lucca, con un recruiting day che si terrà presso la Fondazione Campus e il 17 su piattaforma online con Iulm for Job | Meet your Talent, il career day organizzato dall’università Iulm che si svolgerà, appunto, sulla piattaforma AlmaLaurea.

I recruiting proseguiranno anche nel 2026 con date ancora in fase di definizione.

A partire dal 2026 il dipartimento HR di Club del Sole sarà impegnato in un progetto di digital transformation. “L’obiettivo è introdurre strumenti avanzati di analisi dei dati per ottimizzare i processi di recruiting e talent acquisition, anticipando i bisogni del business e individuando con precisione le competenze necessarie per sostenere la crescita del Gruppo – spiega Elisa Guerra, chief human resources officer Club del Sole -. In questa direzione stiamo inserendo nuove figure specializzate, tra cui un project manager per la digital transformation in HR e un HR AI data analyst. Parallelamente, lanceremo un progetto di assessment e di definizione della nostra employer value proposition, con l’obiettivo di valorizzare e raccontare i nostri valori aziendali attraverso la voce delle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita di Club del Sole.”

In questa prospettiva, il Gruppo potenzierà ulteriormente l’Ente Formativo interno, la Club del Sole Academy, fino a trasformarla in una scuola di formazione superiore dedicata alla creazione di operatori specializzati nel settore open air.