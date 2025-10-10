Danilo Curzi,Idee per Viaggiare:“L’ora di cambiare”

“Chi si ferma, e non osserva, è perduto”. Sintetizza così, anche un po’ ironicamente, quello che sta succedendo nel turismo Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare. Guardando all’andamento generale, il t.o. romano si avvicina alla chiusura dell’anno fiscale con risultati in crescita rispetto all’esercizio precedente, con un volume d’affari complessivo di circa 160 milioni di euro.

“È un momento stimolante per tutti noi - osserva -, abbiamo chiuso il 2025 con il segno positivo, così come tutti gli anni tranne quelli della pandemia”. Secondo il ceo l’alchimia del successo di Idee per Viaggiare sta nella consapevolezza che i cambiamenti sono necessari. Servono, quindi, investimenti in tecnologia, ma anche in formazione del personale, per garantire velocità e capacità di relazione, “perché solo un buon prodotto non basta - ha precisato -. In un’epoca in cui la disintermediazione prende piede di pari passo col rafforzarsi della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, noi vogliamo ribadire con forza ancora maggiore il ruolo centrale e strategico dell’agente di viaggi. Il contributo umano offerto in termini di personalizzazione dell’offerta, di anticipazione di nuovi gusti e tendenze, ma ancor più di cura e assistenza integrata ai nostri servizi non può essere sostituito da alcuna applicazione o servizio automatizzato”.

Sul fronte della programmazione gli Stati Uniti restano una delle destinazioni di riferimento dell’operatore e, nonostante l’andamento altalenante dovuto alla situazione geopolitica, il risultato complessivo è in linea con lo scorso anno.

“Il Paese mantiene numeri importanti, oltre che una delle più ricche collezioni di tour dedicati - ha concluso Curzi -. Tra le nostre mete di riferimento figura anche la Cina, con una proposta articolata che comprende itinerari di gruppo con voli diretti in partenza da Roma e Milano, oltre a tour individuali tailor made ai quali è possibile abbinare estensioni mare o stop over”. Il prossimo 28 novembre Idee per Viaggiare compirà 30 anni, celebrando l’evento con un catalogo cartaceo a dimostrazione di come innovazione e tradizione debbano saper convivere.