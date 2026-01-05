Evento giubilare con numeri oltre attese e ricadute concrete sul turismo italiano. A tracciare il bilancio è il ministro del Turismo Daniela Santanchè: “Il Giubileo che si sta concludendo ha superato ogni aspettativa, smentendo le previsioni più caute grazie all’arrivo di oltre 33 milioni di turisti”.

Un risultato che, sottolinea, “conferma la straordinaria capacità di attrazione di Roma e dell’Italia e dimostra quanto la fede cattolica sia ancora una forza viva, capace di muovere milioni di pellegrini”.

Per il ministro si tratta di “un successo frutto del lavoro di squadra”, reso possibile dalla “sinergia tra Governo, territorio, Comune, Vaticano e Forze dell’Ordine”, che ha garantito sicurezza e accoglienza in un anno complesso. “Anche la transizione papale – aggiunge – ha messo in luce la capacità del Paese di affrontare sfide organizzative”.

L’impatto va oltre i flussi: “L’effetto Giubileo non si misura solo nei visitatori, ma nelle opere realizzate e nei benefici che resteranno”. Un’eredità che, conclude Santanchè, “rafforza il sistema Italia e guarda a Milano-Cortina 2026”.