Aeroporto di Amsterdam nella morsa del gelo: centinaia di voli cancellati

Da diverse ore il traffico aereo europeo si trova nella morsa del maltempo. Un’ondata di gelo ha mandato in tilt l’operatività dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol, con ripercussioni sull’intera connettività del Vecchio Continente.

Solo nella giornata di ieri sono stati oltre 400 i voli cancellati sullo scalo e anche oggi la situazione risulta problematica. Air France-Klm - si apprede da ilsole24ore.com - ha soppresso 124 voli da e verso l’aeroporto di Amsterdam, mentre easyJet e Transavia stanno operando con uno schedule ridotto al minimo.

Nel frattempo, nell’aeroporto sono in corso le operazioni di de-icing degli aeromobili e la società di gestione ha invitato i passeggeri a monitorare lo stato dei voli prima di recarsi nello scalo. Le operazioni di de-icing potrebbero infatti comportare ulteriori ritardi e cancellazioni.