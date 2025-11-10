Il Black Friday di Costa, per vivere la meraviglia delle sue crociere a un prezzo speciale

Scoprire destinazioni sorprendenti, immergersi in tradizioni millenarie e assaporare gusti autentici è ora possibile grazie alla proposta esclusiva e innovativa di Costa Crociere: gli itinerari Sea & Land. Un nuovo modo di viaggiare, dove mare e terra si incontrano per offrire esperienze straordinarie e complementari, pensate per stupire e meravigliare ogni ospite. Le Sea Destinations, mete esclusive da vivere sul mare, celebrate attraverso Sea Experience memorabili, rese spettacolari e coinvolgenti grazie alla collaborazione con il direttore artistico Luca Tommassini. Come trovarsi nel punto più buio del Mare delle Canarie e scoprire i segreti di pianeti e costellazioni con l’introduzione del comandante e l’app Stellarium, o mentre la nave raggiunge la Baia di Capri all’alba, mentre il ponte esterno si trasforma in una piazzetta tipica dal profumo di agrumi, musica jazz, caffè e torta caprese. A queste destinazioni marine si affiancano le Land Destinations, con una proposta rinnovata di esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli ospiti. Dalle visite guidate ai siti iconici, alle avventure adrenaliniche, fino alle attività pensate per le famiglie, dove i più piccoli sono intrattenuti e i genitori si godono la scoperta, ogni escursione è studiata per offrire esperienze che non si possono realizzare da soli. La combinazione di itinerari “Sea & Land” crea quindi una vacanza unica nel settore, un viaggio davvero spettacolare e multisensoriale.

Tutta questa meraviglia è ora a un prezzo vantaggioso grazie alla promozione Black Friday, che permette di vivere una crociera di 8 giorni da 399€ a persona, per le prenotazioni effettuate entro il 1° dicembre 2025, sulle crociere alla scoperta delle isole Canarie, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Inoltre, è prevista una tariffa speciale anche per chi decide di aggiungere al suo viaggio il pacchetto bevande, per rendere così la propria esperienza di vacanza ancora più completa.