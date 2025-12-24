Verrà inaugurata nel 2029 a Marbella, in Costa del Sol, la struttura di lusso che segna il debutto del brand Waldorf Astoria in Spagna. La proprietà del gruppo Hilton verrà sviluppata in seguito all’accordo siglato tra Hilton e Higuerón Developments e disporrà di 120 camere e suite, oltre a 120 residenze esclusive.

“Waldorf Astoria Hotels & Resorts - commenta a TravelDailyNews Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton - è da tempo sinonimo di lusso senza pari nelle destinazioni più ambite al mondo. Siamo lieti di collaborare ancora una volta con Higuerón Developments per introdurre il marchio a Marbella: un altro passo importante nella nostra strategia di espansione globale del portfolio lusso di Hilton, che ora comprende oltre 550 hotel, dal leggendario Waldorf Astoria New York al Conrad Hamburg e al Waldorf Astoria Osaka”.

Waldorf Astoria Marbella offrirà, tra i servizi, piscine interne ed esterne, una spa di 750 metri quadrati con quattro sale trattamenti, un centro fitness e ampie sale per riunioni ed eventi.