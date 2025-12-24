Nei giorni delle festività natalizie, Norwegian Cruise Line ha deciso di fare un regalo alla distribuzione. La compagnia ha annunciato l’eliminazione a partire dal 26 dicembre delle tariffe non commissionabili (NCF).

L’operazione, riporta Travel Weekly, riguarderà tutti gli itinerari in partenza dal 1° maggio in poi.

Ncl - che ha già testato l’operazione nel 2023 - ha precisato che la decisione sarà permanente. Con questa mossa, la compagnia di crociere vuole garantire che “le agenzie di viaggi siano pienamente ricompensate per il valore che apportano ai loro clienti e a Ncl”, ha precisato John Chernesky, senior vp of sales for North America.