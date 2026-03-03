Th Resorts: accordo di gestione per il Free Beach di Costa Rei

Th Resorts punta sulla Sardegna e chiude un accordo con Iti Marina Hotels della famiglia Loi per la gestione di lungo periodo del Th Free Beach Costa Rei, storico villaggio da 400 camere.

“L’operazione rappresenta un passaggio di rilievo nel piano industriale del Gruppo Th - evidenzia il player in una nota - e consolida una partnership ormai storica con la famiglia Loi”.

L’accordo di gestione si inserisce in un più ampio disegno di crescita di Th Resorts, che con l’operazione si aggiudica una struttura di grande rilevanza dimensionale e organizzativa.

“La partnership con Iti Marina Hotels della famiglia Loi è accolta con grande soddisfazione da soci e manager di TH Resorts che individuano nella crescita e nello sviluppo i pilastri della propria strategia industriale” commenta il presidente Graziano Debellini insieme all’amministratore delegato Alberto Peroglio e al vicedirettore generale Salvatore Piazza.

In vista della stagione estiva di quest’anno il villaggio vedrà un rinnovamento dell’offerta che rafforza il posizionamento del prodotto TH: nuovo format di ristorazione con buffet esclusivo organizzato in angoli tematici, formula all inclusive ancora più ricca con cocktail e bevande alla spina inclusi per tutto l’orario di apertura dei bar, due campi da paddle, ampia spiaggia sul mare di Costa Rei, animazione e servizi family firmati TH Club.