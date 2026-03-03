AmaWaterways sale un altro gradino nella scala del lusso

AmaWaterways parte con un investimento massiccio per mettere a punto aggiornamenti sulla propria flotta in vista della stagione estiva del 2026 effettuando degli upgrading che coinvolgeranno sia gli alloggiamenti degli ospiti sia servizi e ristorazione. “Un investimento nell’esperienza degli ospiti” lo ha definito il ceo Catherine Powell, con l’obiettivo di salire sempre più in alto nella scala del lusso.

Sul fronte dei servizi in cabina la compagnia si affiderà alle firme di Marie Stella Maris e di Laura Geller nell’ottica di offrire ai clienti ancora più opportunità. Nel campo della ristorazione invece, si legge su Travelweekly, verranno introdotti nuovi piatti italiani nel ristorante Chef’s Table, mentre nella lounge The Lark saranno disponibili rinfreschi in tutto l’arco della giornata. Altro plus l’introduzione di trenta nuovi vini oltre a bottiglie premium in vendita.