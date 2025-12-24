Le nuove aperture alberghiere in Sudafrica vanno di pari passo con il vivace dinamismo della crescita di arrivi, che fino a ottobre 2025 contano a livello comparativo globale 8.561.687 arrivi a +18,4% sul 2024 e 1.093.348 arrivi a +11,7% solo dall’Europa. Lo sostiene il Q3 2025, il migliore dal 2019 per il Sudafrica, con 2,7 mln di arrivi internazionali e +27.8% sul 2024.

Anche l’Italia conferma il trend positivo, che da gennaio a luglio 2025 ha mosso 26.081 connazionali con una crescita dell’8,4% rispetto allo stesso periodo nel 2024 e che, dopo il picco di agosto, prosegue in corsa, assestandosi come quinto mercato europeo al 4,5%, dopo Uk, Germania, Olanda e Francia.

L’ospitalità sempre più green

Molte le novità sostenibili sul versante dell’ospitalità e dell’arricchimento dell’offerta esperienziale nella regione. A Cape Town, nel quartiere di Sea Point, il nuovo edificio modernista The Cole di Kove Collection vanta una spa all’avanguardia, camere vista mare o vista montagne e il rooftop affacciato sull’Atlantico.

Nella provincia di Eastern Cape, il nuovo GweGwe Beach Lodge da solo 9 camere nella Mkambati Nature Reserve è la porta di accesso a un lato incontaminato di spiagge, cascate e grotte della costa sudafricana. Di proprietà di un trust di sette villaggi della Wild Coast e gestito in collaborazione con l'operatore Natural Selection, è focalizzato sulla conservazione e organizza attività sportive lungo il fiume, hiking o relax nelle hot tub vista oceano.

Nel Limpopo, sulle Soutpansberg Mountains sorge Few & Far Luvhondo, progetto di ripristino ecologico e sostegno alle comunità locali grazie alla formula ‘pay-what-you can’. Tra le iniziative turistiche in arrivo, il safari aereo, grazie all’introduzione di una funivia ad energia solare. Sempre nel Limpopo, dal 2026 la Greater Makalali Private Game Reserve inaugurerà il Toro River at Toro River Lodges, struttura di lusso dove l’ospite partecipa alle pratiche di conservazione.