Skyscanner si evolve: treni e voli in un’unica ricerca

Un’unica piattaforma per treni e voli. Skyscanner introduce una nuova funzionalità che permette di confrontare servizi ferroviari e aerei nello stesso risultato di ricerca.

In questo modo, in pochi secondi gli utenti possono confrontare durata, prezzi e alternative, e scegliere la soluzione più adatta al proprio itinerario.

“In qualità di piattaforma globale di viaggi, il nostro obiettivo è offrire ai viaggiatori la massima libertà di scelta e soluzioni sempre più complete per i loro itinerari - spiega Catriona King, chief commercial officer di Skyscanner -. Integrando i treni nella ricerca voli, mettiamo a disposizione ancora più opzioni per raggiungere le principali destinazioni, consentendo di confrontare facilmente tutte le alternative in un’unica piattaforma”.

Grazie alla nuova funzionalità - già disponibile su una selezione di tratte nazionali e transfrontaliere da Regno Unito, Spagna, Italia, Germania e Corea del Sud - i tempi di percorrenza e i prezzi sono mostrati fianco a fianco, senza cambiare sito.

Le opzioni ferroviarie compaiono quando rappresentano una valida alternativa all’aereo (viaggi diretti fino a 8 ore o con una sola semplice coincidenza).