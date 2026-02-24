Autentico, personale, unico. Un mese nel mondo del lusso

Il lessico del lusso, in questo inizio 2026, usa parole di autenticità, personalizzazione e, in definitiva, di unicità. Le tendenze, infatti, inquadrano una domanda che chiede a gran voce sincerità nell’offerta, con strutture esclusive ma che riescano anche ad essere calde e familiari.

Lo raccontano a TTG Luxury alcuni protagonisti del lusso italiano: Marie-Louise Sciò, la ceo e direttore creativo di Pellicano Hotels Italy, che promuove per il futuro le sorti degli hotel indipendenti, Paolo de Santis, patron del Grand Hotel Tremezzo e di Passalacqua sul lago di Como, che racconta la via dell’onestà per rimanere sulla cresta dell’onda, Achille Staiano, chief commercial officer di Explora Journeys, che sottolinea l’unicità dell’offerta.

Un trend, quello della singolarità e della sincerità, che si ritrova in un po’ tutte le notizie del mese: icone come il Danieli, che è pronto a riaprire ad agosto come Danieli, A Four Seasons Hotel, Venice, non ha bisogno di spiegare qual è la sua unicità, ma anche scommesse come il nuovo brand The Webster, che per ora sbarca a Londra e New York, puntano su un’offerta distintiva, in questo caso la letteratura.

Anche Mandarin Oriental, per la sua espansione egiziana, sceglie icone dell’ospitalità: ha acquisito infatti l’Old Cataract di Aswan, dove Agatha Christie scrisse Assassinio sul Nilo e il Winter Palace di Luxor, a due passi dai templi. È il senso dell’unicità, della singolarità del luogo a muovere queste scelte dell’hotellerie.

Una singolarità che, alle volte, può moltiplicarsi cercando di non ripetersi, ma di costruire altre unicità. È il caso del progetto di Ian Schrager sul brand Public: l’hotel, rimasto un unicum a New York per tanti anni, (a differenza del brand EDITION, sempre creato da lui, e ormai una presenza in molte destinazioni, ndr) ora pensa all’espansione. Schrager ha firmato un accordo con Highgate per portare nel mondo Public: la prima tappa sarà a West Hollywood, e il visionario hotellier promette un carattere diverso e unico per ogni Public che nascerà.

A premiare la singolarità è anche Forbes, che nel suo giro di stelle di inizio 2026 ha puntato i riflettori sul mare, premiando la prima nave da crociera 5 stelle della storia. E i 14 nuovi riconoscimenti dati all’Italia sono, di fatto, tutti assegnati a strutture uniche: c’è Il Bulgari Roma, Il Portrait di Milano, Palazzo Ripetta, sempre a Roma. Ma anche il piccolo ma delizioso Hotel Villa Franca di Positano, e l’insolito Punta Tragara di Capri di Manfredi Hotels.