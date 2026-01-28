Ian Schrager firma una partnership con Highgate e porta PUBLIC nel mondo

Ian Schrager, visionario hotellier a cui si deve il concept dei boutique hotel luxury lifestyle, ha siglato una partnership con il gruppo Highgate per espandere il brand del suo ‘figlio unico’ fuori da New York. Con l’accordo, infatti, il marchio PUBLIC, che aveva già annunciato nei mesi scorsi una seconda proprietà a West Hollywood, intende espandersi in nuovi mercati in tutto il mondo.
Highgate, con un portfolio diversificato di hotel e oltre 80.000 camere in Nord America, Caraibi, America Latina ed Europa, gestirà gli hotel PUBLIC in collaborazione con Schrager, mentre Schrager manterrà la piena autorità creativa, la visione e la gestione del marchio.
“Questa partnership mi permette di concentrarmi interamente su ciò che so fare meglio: concept, prodotto, posizionamento ed esperienza, consentendo a Highgate di fare ciò che sa fare meglio. Per me, è un dream team, dove 1+1 fa 10”, afferma Schrager.
Nel corso di una carriera lunga oltre cinquant'anni e di quasi 50 hotel gestiti tra il suo marchio privato e il marchio EDITION, Ian Schrager ha completamente reinventato l'esperienza alberghiera. I suoi concetti e idee hanno rivoluzionato e stabilito lo standard per l'intero settore dal punto di vista visivo, operativo, del modello di business, dei margini di profitto, del marketing e della ristorazione. Oltre a inventare il boutique hotel/lifestyle, Schrager ha costantemente rifiutato le convenzioni a favore di una sfida allo status quo e di un percorso personale.
PUBLIC è l'idea più innovativa di Schrager, ed infatti è rimasta un unicum nel suo indirizzo newyorkese. Si tratta di una radicale rivisitazione del lusso, che offre un design sofisticato, un servizio eccellente e un'esperienza unica a un prezzo accessibile. Il lusso non riguarda più le cose o il loro costo, ma riguarda le esperienze e le sensazioni che qualcosa ti fa provare.
PUBLIC West Hollywood, che aprirà in primavera, incarnerà, ancora una volta, l'impegno di Schrager nel superare i limiti e pensare fuori dagli schemi. Questo hotel sarà definito da ciò che non ha, piuttosto che da ciò che ha. Inoltre, ogni camera non sarà solo adibita a riposo, ristorazione, intrattenimento e lavoro, ma fungerà anche da sala proiezioni privata, immancabile per un hotel di West Hollywood.
Remo Vangelista