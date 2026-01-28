Ian Schrager firma una partnership con Highgate e porta PUBLIC nel mondo

Ian Schrager , visionario hotellier a cui si deve il concept dei boutique hotel luxury lifestyle , ha siglato una partnership con il gruppo Highgate per espandere il brand del suo ‘figlio unico’ fuori da New York. Con l’accordo, infatti, il marchio PUBLIC , che aveva già annunciato nei mesi scorsi una seconda proprietà a West Hollywood , intende espandersi in nuovi mercati in tutto il mondo.

Highgate, con un portfolio diversificato di hotel e oltre 80.000 camere in Nord America, Caraibi, America Latina ed Europa, gestirà gli hotel PUBLIC in collaborazione con Schrager, mentre Schrager manterrà la piena autorità creativa, la visione e la gestione del marchio.

“Questa partnership mi permette di concentrarmi interamente su ciò che so fare meglio: concept, prodotto, posizionamento ed esperienza, consentendo a Highgate di fare ciò che sa fare meglio. Per me, è un dream team, dove 1+1 fa 10”, afferma Schrager.

Nel corso di una carriera lunga oltre cinquant'anni e di quasi 50 hotel gestiti tra il suo marchio privato e il marchio EDITION, Ian Schrager ha completamente reinventato l'esperienza alberghiera. I suoi concetti e idee hanno rivoluzionato e stabilito lo standard per l'intero settore dal punto di vista visivo, operativo, del modello di business, dei margini di profitto, del marketing e della ristorazione. Oltre a inventare il boutique hotel/lifestyle, Schrager ha costantemente rifiutato le convenzioni a favore di una sfida allo status quo e di un percorso personale.

PUBLIC è l'idea più innovativa di Schrager, ed infatti è rimasta un unicum nel suo indirizzo newyorkese. Si tratta di una radicale rivisitazione del lusso, che offre un design sofisticato, un servizio eccellente e un'esperienza unica a un prezzo accessibile. Il lusso non riguarda più le cose o il loro costo, ma riguarda le esperienze e le sensazioni che qualcosa ti fa provare.