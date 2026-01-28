Sono all’insegna della crescita le previsioni di ACI World sul traffico aeroportuale mondiale 2025-2054. Nel 2026 l’Airport Council International stima che il traffico passeggeri globale raggiungerà i 10,2 miliardi, con un aumento del 3,9% su base annua.

Sul lungo termine la domanda resterà forte, tanto che per il 2045 si prevede il raddoppio del traffico, fino a raggiungere i 18,8 miliardi. Una crescita, tuttavia, disomogenea e trainata principalmente dai mercati emergenti e in via di sviluppo e che, spiega TravelDailyNews, sarà accompagnata da limiti di capacità e difficoltà di consegna degli aeromobili.

“Le previsioni inviano un chiaro segnale alla comunità aeronautica globale: la crescita a lungo termine non è garantita senza un’azione coordinata - sostiene Justin Erbacci, direttore generale di ACI World -. Per soddisfare la crescente domanda, il settore deve accelerare gli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, rafforzando al contempo la collaborazione tra aeroporti, compagnie aeree, governi, autorità di regolamentazione e partner del settore”.

“Senza un’azione collettiva - continua -, il settore non sarà in grado di soddisfare la domanda prevista e si potranno creare colli di bottiglia operativi, incidendo direttamente sulla qualità e l’affidabilità del viaggio dei passeggeri”.