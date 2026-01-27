“Credo sia importante sottolineare il fatto che ora il turismo è stato posto al centro dell’agenda di Governo”. Così Ivana Jelinic, a.d. Enit Spa, raggiunta a margine del Forum Internazionale del Turismo da TTG Italia, ha espresso piena soddisfazione per l’edizione milanese del Forum: “Si conferma così la centralità del turismo e l’importanza del mondo trade per tutta la industry” ha detto Jelinic.

Nel corso del Forum, l’a.d. di Enit, partecipando un panel dedicato ai prossimi Giochi Olimpici, aveva sottolineato con forza il ruolo del comparto per la crescita: ““Grazie al turismo e ai grandi eventi posizioniamo l’Italia dove merita. I Giochi Olimpici invernali di Milano – Cortina rappresentano un appuntamento imperdibile per la crescita del nostro Paese, un’opportunità di sviluppo socioeconomico di primissimo rilievo”.

Focus della tavola rotonda è stata la decentralizzazione dei flussi su diverse località: “Abbiamo un patrimonio unico nel mondo. Ci sono aree interne, ricchezze naturali e patrimoni enogastronomici ancora da scoprire – ha detto Jelinic -. Stiamo lavorando intensamente insieme al Ministero e al Governo per far crescere questi territori, incrementando il turismo e generando benefici diretti per le comunità. Dalla scoperta di queste aree possiamo generare nuovo valore. Dall’estero i visitatori vogliono vivere un’esperienza immersiva in Italia, assaporando le nostre tradizioni e le unicità del Made in Italy. Non a caso il turismo continua a crescere. Basti pensare che abbiamo consolidato la nostra leadership europea con oltre 438 milioni di presenze nei primi 10 mesi del 2025”.

L’Italia, infatti, in questo periodo è cresciuta più dei suoi diretti competitor come la Spagna, con un tasso del +2,3%.

Relativamente ai Giochi, Jelinic sottolinea: “Siamo contenti di essere partner di questa iniziativa. Da un simile momento di sport possono nascere numerose opportunità per l’Italia. Gli eventi sportivi crescono sempre più per attrattività e richiamano viaggiatori da tutto il mondo. Chi arriva nel nostro Paese per un evento può poi tornare per trascorrere le vacanze, scoprendo aree anche meno note al pubblico internazionale. Stiamo già vedendo come i flussi esteri per il periodo delle Olimpiadi arrivino non solo da nazioni geograficamente a noi vicine, ma da diversi continenti, con una forte spinta dall’Asia ed in particolare dalla Cina”.