Nessuna criticità operativa. L’attività turistica nelle principali destinazioni della Turchia prosegue normalmente e le principali destinazioni - Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir e la Cappadocia - sono pienamente operative e continuano ad accogliere visitatori internazionali, con flussi regolari provenienti da Europa, Nord America e area Asia-Pacifico. La conferma arriva dal Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica di Türkiye e dalla Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA), che confermano come le attività turistiche nel Paese proseguano regolarmente e senza alcuna interruzione.

Alla luce dell’attenzione mediatica sul conflitto in alcune aree del Medio Oriente, le autorità turistiche precisano che la Türkiye, Paese affacciato sul Mediterraneo, non è parte del conflitto in corso e che non sono state introdotte restrizioni o limitazioni alle attività turistiche in alcuna area del Paese. Strutture alberghiere, resort, escursioni e attrazioni culturali operano secondo la normale programmazione stagionale. Anche il sistema dei trasporti funziona regolarmente: gli aeroporti di Istanbul, Antalya, Bodrum e Izmir sono pienamente operativi e i voli da e per la Türkiye operano secondo la normale programmazione.

L’offerta per la stagione estiva è regolarmente in vendita e continua a essere promossa dai principali tour operator, Ota e partner commerciali.