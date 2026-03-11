Royal Jordanian elimina la prima penale per la riemissione dei biglietti

In uno dei momenti più difficili per l’area del Medio Oriente, Royal Jordanian scrive ad agenzie e operatori per comunicare la maggiore flessibilità possibile.

“Continuiamo a supportare il mercato italiano, garantendo un’azione coordinata attraverso i nostri uffici di Milano e Roma e assicurando assistenza, supporto operativo e la massima flessibilità possibile” scrive il vettore.

In tema di flessibilità e considerando le prolungate chiusure dei cieli sopra il Paese, la compagnia segnala che all’interno delle regole tariffarie è stata inserita una dicitura specifica: “First change is free for tickets issued between 03MAR26–20MAR26, for travel completed on or before 31DEC26”.

La dicitura prevede, quindi, l’eliminazione della prima penale di riemissione per i biglietti emessi nel periodo indicato.