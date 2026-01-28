TTG Italia
Gruppo Msc inaugura la nuova sede di Miami

La divisione crociere del Gruppo Msc ha tagliato il nastro della sua nuova sede nordamericana nel cuore di Miami downtown, occupando l’intero settimo piano del Block 55 a Sawyer’s Walk e inaugurando un nuovo capitolo per la presenza dell’azienda in Nord America.

Il progetto rappresenta un investimento diretto di circa 100 milioni di dollari da parte del Gruppo Msc e sottolinea l’impegno di lungo periodo dell’azienda nei confronti di Miami come porta strategica per il Nord America e hub globale per il settore crocieristico, il commercio e la logistica.

La cerimonia di inaugurazione ha riunito rappresentanti istituzionali, tra cui la sindaca della contea di Miami-Dade Daniella Levine Cava e la sindaca della città di Miami Eileen Higgins, il presidente esecutivo della divisione crociere del Gruppo Msc Pierfrancesco Vago, il management del Gruppo Msc, partner commerciali e della comunità e principali stakeholder, per celebrare l’apertura dello spazio di 12mila mq all’interno del Block 55 a Sawyer’s Walk, un progetto di sviluppo a uso misto di circa 139mila mq realizzato da SG Holdings.

Rubén A. Rodríguez, ceo della divisione crociere Nord America del Gruppo Msc, ha dichiarato: “La nostra nuova sede nordamericana della divisione crociere riflette la portata delle nostre ambizioni sia per Msc Crociere sia per Explora Journeys. Riunendo i nostri team sotto lo stesso tetto, stiamo creando un ambiente che favorisce collaborazione, innovazione e una visione condivisa, mentre continuiamo ad ampliare la nostra presenza, a impiegare più navi, ad accogliere più ospiti e a rafforzare il nostro ruolo nei porti di imbarco degli Stati Uniti”.

