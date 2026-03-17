“In Malesia c’è sicuramente del potenziale inesplorato nel segmento lusso. Abbiamo standard di servizio elevati, una proprietà dell’inglese eccellente e infrastrutture ottime a partire dalle strade. Senza contare i prezzi ancora molto competitivi”, esordisce così Yeoh Pei Xien, vicepresidente Strategy & Transformation, YTL Hotels & Properties. E sa di quello che parla visto che l’hotellerie è una questione di famiglia e conosce perfettamente tutte le 38 strutture di YTL Hotels, distribuite tra Malesia, Paese di nascita della società, Thailandia, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Uk, e uno in Francia (molte sono sotto marchio Marriott e Hilton).

L’occasione è una serata a Milano con il trade italiano, organizzata in collaborazione con l’Ente del turismo malese in Italia. E miss Pei è a tutti gli effetti un’entusiasta ambasciatrice del proprio Paese ancora prima che dei propri luxury resort, “è vero, remiamo tutti nella stessa direzione, verso l’ambizioso obiettivo di portare a fine anno a 35,6 milioni gli arrivi”, è questo il numero a cui punta la campagna promozionale Visit Malaysia 2026. “Per un viaggiatore europeo la Malesia è la migliore porta di accesso all’Asia perché multiculturale, si possono provare esperienze molto diverse nello stesso luogo, abbiamo un mix di etnie davvero unico”.

YTL Hotels, una questione di famiglia

Yeoh Pei Xien Pei ha alle spalle una storia di famiglia fuori dall’ordinario, di lontana origine cinese: un nonno nato in un villaggio di pescatori, che da un commercio di legname ha costruito un impero, il conglomerato YTL Corporation Berhad, che oggi fa business con costruzioni, energia, data center, sviluppo immobiliare e, appunto, hotel.

Nel 1985 la scommessa del nonno è stata costruire il Pangkor Laut Resort su un’isola senza infrastrutture e adagiato una foresta di due milioni di anni. Scommessa vita. Oggi Pangkor Laut è tra le punte della collezione e ha un legame speciale con l’Italia, “Pavarotti è stato ospite diverse volte. Abbiamo una suite a lui dedicata e organizziamo ogni anno eventi musicali in suo onore”, racconta.

La spiaggia molto bella è il key selling point sul mercato italiano, spiega il marketing & sales director Mohannad Shaweesh, che ne evidenzia le potenzialità sia per le famiglie che per le coppie, visto che c’è una parte adults-only e diverse ville private. Molto apprezzate anche le attività di trekking, con guida naturalista in-house, e le altre esperienze all’aria aperta, oltre alla spa.