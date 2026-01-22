Msc: da novembre crociere con partenze da La Romana

Sarà la nave Msc Opera a segnare il debutto di Msc Crociere negli itinerari settimanali in partenza da La Romana, in Repubblica Dominicana. La novità prenderà il via il prossimo 16 novembre e coprirà i Caraibi meridionali con due differenti itinerari alternati che potranno anche essere combinati in un’unica crociera da 14 giorni.

“Con l’operatività annuale estendiamo la stagione tradizionale – ha spiegato nel corso di Fitur il ceo Gianni Onorato -, generando un impatto economico positivo per la comunità locale e portando 120.000 visitatori internazionali aggiuntivi a La Romana ogni anno. Msc Crociere è impegnata nella Repubblica Dominicana e a questo nuovo programma nel lungo periodo”.

Msc Crociere stima che questi nuovi itinerari porteranno ogni anno a La Romana circa 120mila visitatori internazionali, pari a 240mila passeggeri aerei in arrivo e in partenza, generando ricadute positive sull’intero tessuto economico locale.

L’offerta di Msc prevede sia pacchetti fly&cruise sia stay&cruise, questi ultimi con soluzioni combinano la crociera con un soggiorno in hotel prima della partenza.