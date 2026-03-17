Il settore dei traghetti si prepara all’estate 2026 nel Mediterraneo con trend di prenotazione positivi. I principali player sembrano puntare sul potenziamento dei collegamenti strategici e sull’upgrading dei servizi, per rispondere a una domanda sempre più esigente e posizionarsi non più solo come mezzi di trasporto, ma sempre più come parte integrante dell’esperienza di viaggio.

L’advanced booking si conferma un comportamento strutturale. “Ci consente di leggere la stagione con fiducia già in questa fase dell’anno” spiega Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines. La promozione con sconto del 20% sulle partenze dal 1° giugno al 30 settembre (valida fino al 31 marzo) sta sostenendo in modo significativo le vendite. Sardegna e Sicilia guidano le prenotazioni anticipate, trainate da famiglie, viaggiatori con veicolo al seguito e dalla crescita del segmento pet-friendly.

Grecia e Spagna mantengono un andamento più last minute, ma con livelli di interesse elevati. Per l’estate 2026 la compagnia rafforzerà l’offerta del suo tour operator, basata su un modello integrato nave + soggiorno che unisce trasporto marittimo e strutture selezionate, con soluzioni di vacanza complete e flessibili. Proseguono anche i viaggi a tema sulla rotta Civitavecchia–Barcellona, in formula hotel on board o nave + hotel.

Centrale il ruolo delle agenzie di viaggi: “Garantiamo supporto commerciale dedicato, promozioni aggiornate e condizioni chiare e trasparenti. Il canale agenziale resta strategico, soprattutto per le prenotazioni di maggior valore e per i prodotti combinati, in particolare per il segmento famiglia e per chi cerca consulenza” sottolinea Marino.

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