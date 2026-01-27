A volte ritornano. Dopo anni di contrasti e bocciature delle ipotesi di low cost a lungo raggio, uno dei big del settore in Europa starebbe per provare a mettere un piede nel settore, anche se sulle modalità al momento regna il più assoluto riserbo. Stiamo parlando di Wizz Air che, dopo avere chiuso il capitolo Abu Dhabi, ha fatto domanda per ottenere il permesso di voli sugli Stati Uniti da parte della controllata Wizz Air Uk.

Nella ricostruzione dei fatti effettuata da Simpleflying, sembra che l’intenzione della compagnia sia quella di ottenere il via libera per voli charter utilizzando, probabilmente da Gatwick, dove al momento sul Jfk di New York vola solo Virgin, i nuovi A321XLR. Inoltre ci sarebbero gli spazi vuoti lasciati recentemente da Aer Lingus a Manchester. L’applicazione, tuttavia, risulta effettuata sia per i voli a domanda che per quelli di linea. E questo pone altri quesiti ai quali al momento la low cost non ha dato risposta.

Tra le ipotesi emerse c’è inoltre quella che Wizz Air voglia inserirsi nel mercato legato ai collegamenti in vista dei prossimi campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti, per i quali la domanda dalla Gran Bretagna si annuncia molto forte.