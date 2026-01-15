Varadi, Wizz Air, a Roma“Italia strategica per noi”

Wizz Air celebra a Fiumicino il traguardo dei 500 milioni di passeggeri e rafforza il legame strategico tra la compagnia e l’Italia. “Non è soltanto il traguardo che è importante, sono anche le tempistiche - ha dichiarato il ceo Jozsef Varadi -. In 21 anni abbiamo raggiunto un risultato che normalmente necessita di 34 anni”. L’aver, invece, voluto celebrare questo appuntamento in Italia evidenzia la strategia del vettore ungherese nei confronti del nostro Paese. “Fiumicino è diventato il motore della nostra crescita in Italia e un pilastro della nostra rete europea”, ha aggiunto.

Nel 2025 Wizz Air ha trasportato circa 75 milioni di passeggeri, che dovrebbero diventare 80 milioni nel 2026. Solo gli italiani dovrebbero raggiungere i 27,5 milioni con una crescita del 25%, numeri che fanno della compagnia low cost la terza del nostro Paese, con il 9% del nostro mercato.

Nuovo aeromobile a Fiumicino

Tanti, inoltre, gli investimenti previsti per quest’anno, a cominciare da un nuovo aeromobile, il sedicesimo, basato su Fiumicino, che diventa così il più grande hub della compagnia, dopo Budapest. “Con un nuovo aeromobile, potremo incrementare la connettività, le frequenze e anche le offerte per la clientela italiana”, ha aggiunto il ceo. Saranno infatti ben 16 le nuove destinazioni offerte da Roma, che apriranno tra marzo e settembre e che aumenteranno la disponibilità di posti dall’Italia di quasi un milione e mezzo.