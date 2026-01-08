Wizz Air annuncia un potenziamento dell’offerta per la stagione estiva 2026 da Roma Fiumicino. Grazie all’arrivo anticipato, già ad aprile, del quindicesimo Airbus A321neo basato nello scalo romano, la compagnia metterà in campo un aumento di capacità che si tradurrà in oltre 220mila posti aggiuntivi tra maggio e settembre, insieme all’anticipo di alcune rotte e al rafforzamento delle frequenze su destinazioni chiave.

La mossa consente al vettore di intercettare in anticipo la domanda di viaggi leisure e consolidare il ruolo di Roma come hub strategico per i collegamenti verso Paesi Baltici, Bulgaria e isole del Mediterraneo. In particolare, i voli per Tallinn e Varna partiranno già da maggio, anziché da settembre, mentre Palma di Maiorca diventerà un collegamento giornaliero a partire da maggio, per poi salire a due voli al giorno da giugno.

Incrementi anticipati di capacità sono previsti anche su Ibiza, che vedrà un rafforzamento delle frequenze già tra aprile e maggio, con un’offerta fino a 12 voli settimanali da Roma. Sul fronte greco e mediterraneo, Mykonos sarà servita con quattro voli settimanali già da maggio, mentre Creta Heraklion entrerà in operatività da aprile. Ulteriori potenziamenti riguarderanno mete ad alta domanda stagionale come Lampedusa, Corfù e Santorini.

L’espansione rientra in una strategia di investimento strutturale su Roma, che passa anche attraverso il rafforzamento della flotta basata a Fiumicino e una maggiore integrazione con il territorio. In questo contesto si inserisce anche la recente sponsorizzazione dell’AS Roma.