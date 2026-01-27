Sardegna asse portante della programmazione, Sicilia e Puglia mercati di consolidamento. I numeri del 2025 di Ota Viaggi confermano quella che è la strategia dell’operatore, che fa leva su un modello di business basato su continuità, conoscenza del prodotto e presidio commerciale delle destinazioni.

La Sardegna si conferma pilastro del business dell’operatore: 17.850 prenotazioni, 72.450 passeggeri e un fatturato di 52,5 milioni di euro delineano una destinazione capace di coniugare alta domanda, spesa media elevata e forte fidelizzazione.

Sicilia e Puglia

La Sicilia segue come secondo mercato, con 6.300 prenotazioni, 26.250 passeggeri e 10,1 milioni di euro di fatturato. Numeri solidi che indicano una meta attrattiva, ma con margini di crescita ancora aperti sul fronte del valore e della durata dei soggiorni.

La Puglia, infine, registra 4.326 prenotazioni, 16.995 passeggeri e 9,3 milioni di euro di fatturato, confermandosi una meta ormai strutturata nei flussi Ota, ma con volumi più contenuti.