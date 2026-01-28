Saranno Shanghai, Londra e Dubai le regine dei nuovi hotel nel 2026. Lo dicono i dati CoStar, che segnalano nelle tre città il numero più alto di nuove aperture di camere d’albergo a livello globale.

Partendo dall’Europa, se nel 2025 sono state aperte 56.043 nuove camere, il 2026 presenta un quadro di crescita raddoppiato, con 123.789 rooms previste. Protagonista indiscussa di questa crescita è Londra, da sempre città guida per l’hotellerie, che quest’anno dovrebbe vedere l’opening di 5.882 camere, fra le quali molto attesi sono il nuovo Six Senses, il Waldorf Astoria e il St. Regis, tutti brand al debutto nella capitale britannica. Alle spalle di Londra si piazza Istanbul, con 3.017 camere in apertura.

Fortissima crescita per l’Asia Pacifico, con la previsione di 251.234 camere in apertura. L’Asia è, infatti, una delle regioni dalle quali nel 2026 ci si attende la maggiore crescita in termini di flussi turistici. A guidare lo sviluppo alberghiero sarà Shanghai, in cui sono previste 7.457 nuove camere, seguita da Beijing, con 3.991 rooms.

È poi la volta di Medio Oriente e Africa: sono 54.238 le camere attese per il 2026 con Dubai a trainare la crescita, con 5.053 rooms, seguita dal Qatar, che prevede l’opening di 2.406 camere.

Infine, le Americhe. Nel 2026 fra Nord e Sud America sono previste in apertura 132.479 stanze, con New York capofila con 4.852 aperture, seguita da Phoenix con 3.650 rooms. Continua la forte crescita del Messico, con Cancun che prevede di aprire 1.839 camere nel 2026.