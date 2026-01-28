Debutterà il prossimo 20 marzo il nuovo volo di Jazeera Airways sull’aeroporto di Milano Bergamo. Operato con un A320neo, il collegamento avrà tre frequenze alla settimana e aprirà un nuovo importante mercato per lo scalo orobico.

“Il lancio del nuovo servizio di Jazeera Airways per Kuwait City rappresenta un'importante aggiunta alla rete di rotte dell'Aeroporto di Milano Bergamo e sottolinea ulteriormente il nostro crescente appeal verso le compagnie aeree del Medio Oriente – sottolinea Giacomo Cattaneo, director of commercial aviation, marketing & communications di Sacbo -. Questa nuova connessione apre nuove opportunità per il turismo, il commercio e lo scambio culturale, offrendo ai nostri passeggeri una maggiore scelta e un migliore accesso a un mercato sempre più importante”.

Si prevede che il nuovo servizio stimolerà il turismo in arrivo nel Nord Italia, fornendo allo stesso tempo un accesso comodo al Kuwait e proseguendo con collegamenti nella regione del Golfo.