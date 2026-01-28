Destination Italia, andamento positivo dei KPI per l’esercizio 2025

Andamento positivo per i principali KPI consolidati di Destination Italia. Il cda della Glocal travel tech si riunito per esaminare alcuni indicatori chiave di prestazione non sottoposti a revisione contabile relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Il Gross Travel Value si attesta a 59,2 milioni di euro, registrando una crescita pari al 13,4% rispetto ai 52,2 milioni dell’esercizio precedente. L’andamento positivo riflette una crescita diffusa sui mercati strategici presidiati dal Gruppo, con Nord America, Europa e Asia-Pacifico che si confermano i principali driver di sviluppo.

Il Margine di Contribuzione raggiunge 6,3 milioni di euro, in incremento del 14,1% rispetto ai 5,5 milioni dell’esercizio precedente. A conferma della solidità del modello di business multi-brand e multicanale del Gruppo, tutti i marchi e canali b2b risultano in crescita rispetto al pari periodo 2024, così come la maggior parte dei canali b2c.

Nel dettaglio, il canale b2b evidenzia un GTV pari a 52,3 milioni di euro (+13,3 % rispetto ai 46,2 milioni dell’esercizio 2024), mentre il canale b2c registra un GTV pari a 6,9 milioni, con un incremento del +14,2% rispetto all’esercizio precedente.

L’andamento dei KPI conferma la capacità del Gruppo di presidiare in modo efficace target e mercati differenti, valorizzando al contempo le sinergie tra i canali.

“I KPI esaminati confermano la solidità del percorso di consolidamento e crescita intrapreso dal Gruppo – dice Dina Ravera, presidente di Destination Italia -. L’andamento del Gross Travel Value e del Margine di Contribuzione riflette l’efficacia del modello multi-brand e multicanale e la capacità di presidiare mercati e target differenti. Nel corso del 2025 abbiamo continuato a investire nel rafforzamento delle basi industriali e tecnologiche del Gruppo, creando le condizioni per una crescita sostenibile e coerente con gli obiettivi strategici definiti”.