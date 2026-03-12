Vietnam: da giugno anche il volo tra Hanoi e Amsterdam

Puntando su un progressivo consolidamento dei rapporti con il canale trade e la stampa, ma anche alla trasformazione in giornaliero dell’attuale volo trisettimanale sull’Italia, Vietnam Airlines è convinta di poter alzare ancor più la quota dei passeggeri interessati esclusivamente alla Terra del Drago Azzurro. Da giugno 2026, fra l’altro, la destinazione beneficerà pure del nuovo volo Amsterdam Schiphol-Hanoi, in aggiunta alle 14 rotte mondiali attivate la scorsa stagione.
Vietnam Airlines inoltre attende su breve-medio periodo l’integrazione in flotta di 50 Boeing narrow-body 737-8, cui potrebbe aggiungersi un ulteriore stock di 30 wide-body, per un investimento complessivo superiore ai 12 miliardi di dollari.
Intanto per spingere sulla Penisola c’è stata l’inaugurazione di una nuova sede a Milano in via Sardegna 39, unitamente al GSA MST Marketing Service Trading.
Remo Vangelista