Wizz Air: da settembre quarto aereo a Venezia

Sarà operativo dal prossimo mese di settembre il quarto aereo di Wizz Air basato sull’aeroporto di Venezia. Un potenziamento con il quale il vettore si pone l’obiettivo di incrementare di 500mila posti l’offerta sul Marco Polo.
“L’investimento della compagnia si traduce inoltre nel lancio di cinque nuove rotte che rafforzeranno ulteriormente la connettività dello scalo veneziano verso rotte internazionali – si legge in una nota -. I collegamenti verso Bilbao e Malaga inizieranno il 14 settembre 2026, mentre Alicante e Siviglia decolleranno dal 15 settembre 2026. Infine, una nuova rotta domestica che connetterà la città lagunare a Napoli che opererà invece dal 1° dicembre 2026”.
Grazie a queste new entry Wizz Air raggiunge un totale di 26 rotte da Venezia verso 16 Paesi, rafforzando ulteriormente la connettività internazionale dello scalo.
Remo Vangelista