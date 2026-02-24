Accor: performance solida nel 2025, i piani per il nuovo anno

“Ancora una volta Accor ha registrato solide performance nel 2025, in linea con i suoi obiettivi a medio termine”. Con queste parole il chairman and chief executive officer del Gruppo, Sébastien Bazin, commenta i risultati raggiunti dal gruppo alberghiero lo scorso anno.

L’esercizio finanziario 2025 si è chiuso mostrando stabilità rispetto all’anno precedente, con un utile netto di 449 milioni (rispetto ai 610 milioni del 2024) e un utile netto rettificato di 504 milioni di euro.

Quanto al portfolio, Accor ha archiviato l’anno registrando 303 nuove aperture, corrispondenti a quasi 51.000 camere, con una crescita netta del 3,7% negli ultimi 12 mesi. Cresciuto anche il RevPar del 4,2% rispetto al 2024.

“Questo costante miglioramento dei risultati anno dopo anno conferma la solidità del modello di business del Gruppo, l’attrattiva dei suoi marchi, la rilevanza del suo posizionamento geografico e l’impegno dei suoi team - spiega Bazin -. Questi punti di forza, uniti a una piattaforma di distribuzione e a un programma fedeltà sempre più potenti, alla rapida integrazione dell’intelligenza artificiale nella nostra roadmap digitale e alla solidità della nostra pipeline, ci consentono di accelerare ulteriormente il nostro sviluppo e di operare con un’efficienza ancora maggiore”.

Guardando al nuovo anno, il ceo anticipa che “continueremo a perseguire con rigore la nostra strategia. Restiamo fiduciosi nella nostra capacità di garantire ancora una volta performance operative e finanziarie migliorate”.