Barceló porta il marchio Royal Hideaway a Casablanca

Debutto in Marocco per il brand Royal Hideaway Hotels & Resorts di Barceló Hotel Group. La linea più esclusiva del gruppo spagnolo approda a Casablanca con un concetto di ospitalità che combina viaggi d’affari e di piacere in un contesto urbano d’eccellenza. “Ispirato all’architettura, all’arte e alla natura cosmopolita di Casablanca – si legge in una nota -, il design dell’hotel riflette l’identità locale e una visione contemporanea attraverso materiali, con spazi accuratamente progettati per dialogare con la storia della città”.

La struttura dispone di 310 camere e suite ed è situato in una posizione strategica, a pochi minuti dal centro città, vicino ad alcuni dei principali punti di interesse di Casablanca come la Moschea Hassan II, la spiaggia di Ain Diab, il quartiere La Corniche e la Casablanca Finance City.

Diverse le proposte gastronomiche disponibili per gli ospiti, tutte con un’impronta locale; l’hotel dispone inoltre, di un’area wellness, che comprende hammam tradizionale, cabine per massaggi, trattamenti di bellezza e un’area fitness completa. Gli spazi sono pensati per accompagnare gli ospiti durante il soggiorno, offrendo momenti di cura personale e relax nel cuore della città.