“Un’adesione che rafforza il carattere internazionale di Adutei e contribuisce ad ampliare il dialogo e la collaborazione tra gli enti del turismo attivi in Italia”. Così la presidente Adutei Kyriaki Boulasidou commenta l’ingresso nell’associazione dell’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese nella persona del suo delegato, Chen Jianyang.

Una new entry che va ad arricchire l’elenco delle destinazioni a lungo raggio socie Adutei. “La presenza della Cina - continua Boulasidou, che oltre a essere presidente Adutei è anche direttore dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo - rappresenta un’importante opportunità per sviluppare nuove sinergie e iniziative congiunte, arricchendo le attività di tutti i nostri membri e favorendo lo scambio di competenze nel settore turistico”.

Adutei ha anche avviato una collaborazione con Fto - Federazione Turismo Organizzato, con l’obiettivo di offrire ai soci un’ulteriore opportunità di promozione dei territori nel network delle agenzie di viaggi associate Fto. “Grazie a questo accordo - sottolinea la presidente - sarà possibile organizzare una serie di appuntamenti di presentazione trade rivolti ai rappresentanti delle agenzie di viaggi Fto, con l’obiettivo di valorizzare in modo mirato e concreto le destinazioni dei nostri soci”.