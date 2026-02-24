Bilancio olimpico Trenord: 1,3 milioni di passeggeri in più sui treni lombardi

Sono stati 1,3 milioni i viaggiatori che, nelle settimane olimpiche, si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull’intera rete servita da Trenord. Il bilancio dell’azienda ferroviaria lombarda, Regional Transport Sponsor di Milano Cortina 2026, arriva a valle del potenziamento dell’offerta nelle due settimane di Olimpiadi, quando si sono aggiunte 120 corse in più ogni giorno.

Sul collegamento fra Milano e la Valtellina hanno viaggiato 483mila passeggeri: è il 64% in più rispetto alle frequentazioni abituali. Mentre le linee suburbane di Milano – che collegavano direttamente a Santagiulia Ice Hockey Arena, Milano Speed Skating Stadium, Milano Rho Ice Hockey Arena e al Villaggio Olimpico a Milano Scalo Romana – sono state utilizzate da 6 milioni di passeggeri, il 15% in più.

Nei giorni dell’evento il centro operativo di Trenord, attivo 24 ore su 24, ha coordinato un servizio di oltre 2.500 corse al giorno e, complessivamente, gli operatori di assistenza e security hanno svolto 17mila ore di presìdi nelle stazioni, sulle banchine, sui treni.