Numero di passeggeri stabile e valore medio del pacchetto viaggio in leggera crescita, ma indipendentemente dall’aumento generale dei costi di mercato. Si apre nel modo migliore il 2026 di Alidays, dopo la straordinaria performance della passata stagione. “Abbiamo chiuso il 2025 con un +6% di fatturato e 82 milioni di euro come risultato commerciale - osserva Davide Catania, a.d. Alidays - per cui la continuità d’andamento evidenziata da questi primi mesi è un segnale già molto positivo. Tenuto conto che la speciale ricorrenza della Pasqua dello scorso anno aveva comportato una crescita record del 97%, oggi ci aspettiamo un trend maggiormente in linea con il 2024: stiamo però parlando di stagioni ottime in entrambi i casi”.

La vitalità dell’operatore, che per i viaggi a brand glanCe ha fra l’altro raggiunto uno scontrino medio di 11mila euro, è testimoniata dal potenziamento del catalogo ‘Alidays On Tour 2026’, dedicato ai tour guidati esclusivi. “Nonostante una leggera contrazione delle richieste legata alle vicissitudini politiche degli Stati Uniti - evidenzia Arianna Bramini, destination manager Oriente Alidays - il Paese a stelle e strisce resta il primo prodotto per fatturato, mentre l’Asia risulta l’area di mercato col più alto tasso di richiesta, grazie soprattutto al traino inesauribile del Giappone. Il trend sarà sicuramente rafforzato dal lancio della programmazione Indonesia, novità 2026 insieme al Sudafrica in Africa Australe”.

A servizio delle agenzie storicamente più legate all’operatore, inoltre, sarà disponibile dalla seconda metà di febbraio la piattaforma Alyda AI, attraverso la quale ricavare in pochi minuti proposte di tour sartoriali del catalogo Alidays, condivisibili con semplici QR code.