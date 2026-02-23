Messico, voli cancellati verso Puerto Vallarta e Guadalajara. La raccomandazione della Farnesina

Diverse compagnie aeree americane hanno sospeso i voli da e verso Puerto Vallarta e Guadalajara, in seguito agli scontri esplosi ieri in Messico per l’uccisione da parte della Guardia Nazionale di Nemesio Oseguera Cervantes, capo del cartello di Jalisco, detto ‘El Mencho’.

Le operazioni militari hanno acceso gli scontri nello Stato di Jalisco, interessando anche gli aeroporti di Puerto Vallarta e Guadalajara, immediatamente chiusi al traffico aereo. La situazione ha costretto Delta Air Lines, Alaska Airlines, American Airlines, Southwest Airlines e United Airlines a cancellare l’operativo da e verso gli scali e ad attivare la macchina delle riprotezioni.

Nel dettaglio, riporta simpleflying.com, Delta Air Lines ha emesso un travel advisory per le prenotazioni da e per Puerto Vallarta e Guadalajara tra il 22 e il 26 febbraio, consentendo la riprotezione fino al 7 marzo. American Airlines ha annullato tutti i voli per PVR e GDL, introducendo la possibilità per i passeggeri coinvolti di modificare la data senza penali. Anche Southwest Airlines ha cancellato quattro voli previsti per Puerto Vallarta, offrendo la possibilità di cambiare la prenotazione in caso di disagi. United Airlines ha emesso un travel alert per i viaggi tra il 22 e il 25 febbraio, consentendo modifiche senza penali fino al 4 marzo.

Anche i vettori canadesi hanno adottato misure simili: WestJet ed Air Canada hanno introdotto policy di riprenotazione flessibile per i viaggi tra il 22 e il 25 febbraio.

La raccomandazione della Farnesina

Nel corso delle operazioni della Guardia Nazionale messicana, sul portale Viaggiare Sicuri la Farnesina ha pubblicato ieri un aggiornamento per i connazionali presenti in loco: “Si raccomanda - si legge nella comunicazione - di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità locali, evitando spostamenti non essenziali. L’Ambasciata d’Italia a Città del Messico (https://ambcittadelmessico.esteri.it/it/; Italy in Mexico (@ItalyinMEX) / X) rimane reperibile al numero 00525554372596, per gravi emergenze”.