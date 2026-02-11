TTG Italia
Trenord supera gli 11 milioni di passeggeri leisure nel 2025

Il treno si conferma un mezzo di trasporto per il tempo libero in Lombardia: nel 2025 oltre 11 milioni di passeggeri hanno raggiunto con Trenord le mete turistiche in estate e nei weekend. E 124mila clienti hanno scelto i pacchetti delle ‘Gite in treno’, che propongono itinerari treno+esperienza e biglietti speciali verso i grandi eventi. Il dato è cresciuto del 20% rispetto al 2024.

Per la stagione invernale 2025/26, l’azienda ha riproposto i ‘Treni della neve’, pacchetti treno+navetta+skipass per una o due giornate sugli sci nei comprensori di Aprica, Piani di Bobbio, Domobianca, Madesimo e Valmalenco. Con uno sguardo alla primavera, alle proposte già attive per una gita sui Laghi di Como e d’Iseo, si aggiungeranno nuovi itinerari e proposte, verso mete naturalistiche, di sport, città d’arte, esperienze.

“Il treno è un driver del turismo: le persone sono sempre più propense a scegliere i nostri mezzi nel tempo libero e i dati sono una continua conferma – commenta Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord - Ora la nostra sfida è quella delle Olimpiadi: i nostri treni collegano Milano, la Valtellina e l’aeroporto di Malpensa. Abbiamo potenziato l’offerta e i canali di vendita e assistenza”.

Le destinazioni favorite

Secondo i dati rilasciati da Trenord durante la Bit a Milano, sono 124mila i clienti che nel 2025 hanno scelto i prodotti delle ‘Gite in treno’ dedicati al turismo e ai grandi eventi. In particolare, in 80mila hanno acquistato i prodotti treno+esperienza verso destinazioni turistiche lombarde.

Come meta preferita fra le ‘Gite in treno’ si confermano i grandi laghi: i biglietti treno+battello sono stati scelti da 62mila clienti, che hanno trascorso la giornata navigando sul Lago di Como, di Garda, Maggiore, d’Iseo e di Lugano.

In treno anche per i grandi eventi: 43mila clienti hanno scelto i biglietti speciali di Trenord per assistere a manifestazioni musicali, culturali e sportive nel territorio lombardo. Su tutte, il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, con 36mila titoli speciali venduti.

Grande interesse anche per l’iniziativa dei treni storici: le undici date aperte tra aprile e novembre 2025 sono tutte andate sold out in poche ore, a conferma del crescente interesse verso una forma di viaggio esperienziale.

