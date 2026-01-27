Olimpiadi Milano Cortina, Trenord potenzia le corse verso Milano e la Valtellina

Centoventi corse in più al giorno per un totale di 2.500 corse quotidiane. Trenord rafforza l’operativo per le Olimpiadi di Milano Cortina, prevedendo servizi aggiuntivi verso Milano e la Valtellina dal 6 al 22 febbraio.

Le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni; mentre sul collegamento fra Milano e la Valtellina circolerà un treno ogni mezz’ora fra le 4 di mattina e le 3 di notte. Per gli spostamenti da e per Malpensa Aeroporto, Malpensa Express sarà attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte.

Saranno potenziati anche i presìdi di personale di Assistenza e Controllo e di Security di Trenord nelle stazioni, per il supporto ai passeggeri diretti alle gare olimpiche e a chi si sposta per altre ragioni.

Le biglietterie a Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Cadorna, Malpensa, Monza, Lecco, Colico estenderanno l’orario di apertura.

L’azienda rafforzerà, inoltre, nelle stazioni milanesi e verso la Valtellina la presenza di staff addetto alla manutenzione e alla pulizia, nonché di personale di manovra per interventi tempestivi in caso di irregolarità. Negli snodi principali del servizio saranno disposti mezzi di riserva e di soccorso.