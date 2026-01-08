Per l’evento dell’anno inizia l’ultimo miglio: la volata finale che tra un mese porterà il mondo a puntare gli occhi su Milano e Cortina. Il nome delle due località (più quello degli altri impianti che, tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, ospiteranno le gare) rimbalzeranno su giornali e media internazionali per tutti i 15 giorni delle competizioni olimpiche. Per il turismo italiano sarà l’evento principale dell’anno, soprattutto per quanto riguarda l’esposizione mediatica.

La posta in gioco è alta: secondo uno studio pubblicato da Banca Ifis, nei 15 giorni che intercorreranno tra il 6 e il 22 febbraio i Giochi Olimpici genereranno ben 5,3 miliardi di euro di benefici economici, di cui 1,1 derivanti dalla spesa immediata di spettatori e personale operativo, 1,2 miliardi fanno riferimento ai soggiorni turistici nei 12-18 mesi successivi all’evento e 3 miliardi sono legati all’’eredità’ dei giochi in termini di infrastrutture nuove o rinnovate.

Parlando di visitatori, le cifre sono altrettanto imponenti: le stime parlano di 2,5 milioni di visitatori, che ovviamente si muoveranno tra le diverse sedi dei Giochi.

Il lascito delle Olimpiadi

Come già accaduto in passato per altre sedi olimpiche, la vera sfida si giocherà tuttavia nei prossimi anni: la gestione dell’eredità olimpica, sia in termini di immagine che per quanto riguarda le strutture, sarà una sfida impegnativa.

E, come sottolinea The European House Ambrosetti, il modello a cui guardare è uno: Barcellona 1992. Nel terzo Rapporto strategico sul turismo sostenibile e i patrimoni dell’umanità, ripreso da ilsole24ore.com, l’istituto ricorda la necessità di ottimizzare la gestione dei flussi, valorizzando le potenzialità dei territori.

Il tutto per cercate il cosiddetto ‘effetto Barcellona’: la città, infatti, dopo aver ospitato le Olimpiadi passò da 3,8 milioni di presenze turistiche a 4,3 milioni nell’anno olimpico, per arrivare a 7,8 milioni nel 2000.

Il potenziale di aumento di spesa per Milano-Cortina porta la stima a oltre un miliardo di euro per le presenze addizionali tra il 2027 e il 2030.

Cifre che chiariscono quale sia il premio in palio, per chi saprà aggiudicarselo.