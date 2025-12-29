Milano-Cortina 2026, Trenitalie e Busitalia potenziano l’offerta

Trenitalia e Busitalia rafforzano l’offerta di mobilità integrata in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, puntando su Alta Velocità, treni regionali e intermodalità treno+bus.

Novità dei Giochi sarà l’arrivo del Frecciarossa a Milano Malpensa, operativo nei weekend dal 7 febbraio al 15 marzo 2026 con collegamenti diretti verso Venezia e Udine.

Dal 31 gennaio al 16 marzo i servizi FrecciaLink garantiranno collegamenti quotidiani con Cortina, Cadore e Val di Fiemme, integrando treni Av e bus.

Potenziata anche l’offerta Regionale verso il Bellunese, con fino a 40 corse giornaliere sulle principali linee, e il nuovo Cortina 2026 Link; mentre Busitalia attiverà corse dirette da Milano e Padova verso Cortina e Livigno, oltre ai servizi aeroportuali.

Per l’evento sono previsti circa 50 treni charter, oltre 400 bus al giorno e più di 50mila posti AV riservati.