Il gruppo Bella Repertoire guarda all’estero e pensa a una business unit alberghiera

Bella Repertoire, gruppo siciliano dell’hospitality lifestyle, f&f e servizi turistici, si rafforza in Sicilia con una crescita 2025 tra il 20% e il 25%, 9 mln di euro di fatturato 2024 e un Ebitda atteso tra il 16% e il 17%, grazie alle attività del t.o Sicily Lifestyle e all’ingresso di Taura, management company che gestisce Le Bar Louis Vuitton a Taormina insieme alla maison.

Ottimo terreno per le sfide 2026, quali la creazione del network integrato per la clientela fascia alta, l’ulteriore sviluppo internazionale - a partire da Dubai – la diversificazione dell’offerta, le partnership strategiche e l’impostazione della business unit alberghiera entro il 2027.

“Mettiamo ogni attività al servizio delle altre: dall’incoming alla ristorazione, dall’intrattenimento ai servizi su misura, costruendo un modello che valorizza il territorio e massimizza le sinergie” dichiarano Guido Spinello e Dario Zappalà, due fondatori del gruppo.