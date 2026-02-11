Si prospetta una giornata difficile per chi vola con Lufthansa domani, giovedì 12 febbraio. Le organizzazioni sindacali VC e UFO, rispettivamente per assistenti di volo e piloti, hanno infatti indetto una giornata di sciopero che partirà dalla mezzanotte.

Alla base della decisione, presa con solo 48 ore di anticipo rispetto alla data dello stop, lo stallo delle trattative per il rinnovo del contratto, per quanto riguarda i piloti, e per l’aumento dei contributi a fini pensionistici per il personale di cabina, secondo la Reuters.

Un portavoce di Lufthansa ha detto che gli annunci sono stati “estremamente brevi” e “sproporzionati” e rischiano di colpire duramente i passeggeri. “Le soluzioni sostenibili possono essere trovate solo attraverso il dialogo; gli scioperi devono rimanere sempre l’ultima risorsa - ha detto il portavoce Marc Baron -. Chiediamo quindi ai sindacati di riprendere i colloqui con noi. Siamo pronti a farlo in qualsiasi momento”.