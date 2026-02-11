Volotea: 14 rotte da Bari nella summer, novità Lille

Saranno 14 le destinazioni che saranno servite da Volotea dall’aeroporto di Bari in estate. Una programmazione che vede la novità assoluta di Lille con due frequenze alla settimana, rotta che va ad aggiungersi agli altri voli sulla Francia di Bordeaux e Lione.

“L'incremento dell'operativo, che si affianca alle rotte già attivate dalle altre compagnie aeree presenti sullo scalo di Bari, non si misura soltanto nel numero delle destinazioni servite, ma soprattutto nella qualità dell'offerta, nell’aumento delle frequenze e nella maggiore flessibilità di viaggio garantita ai passeggeri – sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia Franco Maria Vasile -. Questo risultato è il frutto di un percorso costruito nel tempo e soprattutto fondato su un rapporto di fiducia reciproca con i vettori, nello specifico con Volotea, che riconoscono in Aeroporti di Puglia un partner affidabile”.

A fare la parte del leone nella summer 26 ancora una volta la Grecia con otto voli in totale, mentre completano l’operativo Bilbao, Spalato e Olbia. “L’ampliamento dei collegamenti è il risultato di un lavoro che riguarda non solo le rotte, ma l’organizzazione complessiva di tutte e quattro le infrastrutture aeroportuali pugliesi”, conclude Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia.