Wizz Air chiama a raccolta gli universitari con la Wizz Youth Challenge

“È una celebrazione del talento giovane. Vogliamo che gli studenti sognino in grande, sfidino le convenzioni e scoprano cosa significa guidare un business globale”. Queste le parole con cui Marion Geoffroy, People Officer di Wizz Air, definisce la ‘Wizz Youth Challenge’, la competizione che chiama a raccolta gli studenti universitari più creativi d’Europa i quali, in team da 3-4 persone, affronteranno una sfida strategica reale ideata dai leader di Wizz Air.

I partecipanti acquisiranno esperienza pratica, conoscenze approfondite del settore e avranno un confronto diretto con i top decision-maker del vettore. Un’occasione anche per arricchire il proprio curriculum con un’esperienza distintiva. Le iscrizioni saranno accettate fino al 1 marzo 2026, il rilascio del case study è previsto il 2 marzo 2026 e la scadenza per l’invio degli elaborati è 15 marzo 2026. Le semifinali online si terranno dal 30 marzo al 2 aprile 2026 e il Grand Final a Budapest è previsto dal 6 all’8 maggio 2026, quando i 6 migliori team voleranno a Budapest per la sfida finale.

Chi conquisterà il primo posto vincerà un anno di voli con Wizz Air - 1 anno di Wizz Discount Club membership + prenotazioni voli gratuite. Per il secondo posto è prevista una somma di 500 euro in crediti Wizz per ogni membro del team, mentre i terzi classificati avranno 250 euro di crediti (tutti i crediti sono validi fino al 1 giugno 2027).

Questo il link per registrarsi: https://wizzyouthchallenge2026.com/