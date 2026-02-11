Accor cresce a Roma con il Mercure Centro St. John

Accor rafforza la propria presenza a Roma aprendo il Mercure Roma Centro St. John nel quartiere Esquilino, una delle aree più vivaci della Capitale. La struttura, di 84 camere non fumatori distribuite su cinque piani, interpreta lo spirito della destinazione con uno stile attuale e un’atmosfera accogliente. Tra i suoi punti di forza la posizione, a pochi passi dal Colosseo, dal Circo Massimo e dalla stazione Termini, con la fermata della metropolitana Manzoni a breve distanza.
Gli interni sono caratterizzati da colori decisi, elementi grafici e dettagli che contribuiscono a creare un ambiente caldo e dinamico. Tutte le camere sono dotate di wi-fi, tv a schermo piatto, minibar, cassaforte e bollitore e sono caratterizzate da pavimenti in parquet. Sono inoltre disponibili camere familiari e comunicanti.
Completano l’offerta la colazione a buffet, un bar, due sale riunioni per meeting ed eventi e un servizio di reception attivo 24 ore su 24, con la possibilità di richiedere amenities su richiesta. Prosegue, intanto, il percorso di valorizzazione della struttura, con interventi di rinnovamento su alcuni piani in fase di completamento entro la fine di giugno.
La new entry è parte del portfolio Mercure Hotels & Resorts, brand midscale di Accor, che conta oltre 1.000 hotel in più di 70 Paesi, dalle grandi capitali internazionali alle destinazioni più radicate nel contesto locale.
Remo Vangelista