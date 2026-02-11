Ritardi e disservizi, la soluzione di Sita per aiutare aeroporti e vettori

Anticipare l’informazione sui ritardi per ridurre costi operativi, disservizi e impatti a catena sull’intera rete aeroportuale. È questo l’obiettivo di Advance Flight Delay Notification API, la nuova soluzione lanciata da Sita, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, per offrire ad aeroporti e compagnie aeree una visibilità anticipata sui potenziali ritardi dei voli.

In un contesto di traffico in crescita e margini di recupero sempre più ridotti, il ritardo non è più solo un problema di puntualità, ma un fattore che incide su risorse, equipaggi, gate e coincidenze passeggeri. Secondo le stime Iata, solo in Europa i ritardi nella gestione del traffico aereo hanno generato costi per 16,1 miliardi di euro nell’ultimo decennio, gran parte dei quali legati alla mancanza di informazioni tempestive per adattare i piani operativi.

La nuova API di Sita mira a colmare proprio questo gap, combinando dati di partenza aggiornati e logiche operative basate sulla durata prevista del volo per anticipare i ritardi e notificare automaticamente gli aeroporti di arrivo.

Il sistema invia avvisi e aggiornamenti in tempo reale sui voli in ritardo o potenzialmente soggetti a disservizi, consentendo agli operatori di intervenire prima che l’impatto si amplifichi su turnaround, pianificazione degli equipaggi, assegnazione dei gate e connessioni.

“La maggior parte dei disservizi non sono causati dal ritardo in sé, ma dal tempo che occorre perché il ritardo diventi visibile ai team chiamati a gestire il disservizio”, spiega Martin Smillie, vicepresidente senior Communications and Data Exchange di Sita. “In tutto il settore, gli aeroporti di arrivo sono ancora costretti a reagire piuttosto che a intervenire. Advance Flight Delay Notification API cambia quel modello offrendo segnali tempestivi e affidabili cosicché le decisioni operative possano essere prese con calma e senza pressioni, riducendo l’impatto sui passeggeri, sui costi e sulle prestazioni della rete aerea”.

Offerta in abbonamento e integrata nel portafoglio API di Sita, la soluzione consente la condivisione sicura e in tempo reale dei dati operativi, semplificando il coordinamento tra gli stakeholder e migliorando l’efficienza complessiva del sistema aeroportuale.